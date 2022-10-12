冬の使者飛来　出水平野にツル第1陣　鹿児島

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南九州道 鹿児島西―松元が通行止め 事故車両が道路ふさぐ

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下り坂で軽乗用車が追突事故、計4台が次々と…「すごいスピード。怖かった」 74歳女性重体 鹿児島市川上町の市道

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イプシロンロケット6号機 12日打ち上げ 内之浦宇宙空間観測所

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「絶対に抜ける」 2位でバトンを受け取ったアンカーは冷静に仕掛け、倒れ込むようにゴール。電光掲示板の表示は…「まさか」【栃木国体・陸上男女混合1600メートル】鹿児島が初代王者

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全国和牛能力共進会（全共）鹿児島大会 霧島・南九州の両会場に30万8000人 県実行委員会発表

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人生相談■宗教の資料を送ってくる友人…どう接すれば

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鹿児島「和牛日本一」 農家と牛が地元に凱旋、拍手で出迎え 「牛飼い目指す若い人増やしたい」「いい経験できた」

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県内で6日連続死者の発表なし 新たな感染者は144人（医療圏別：鹿児島66、肝属20、姶良・伊佐17、南薩14、奄美13、曽於4、熊毛4、川薩3、出水3）新型コロナ・鹿児島11日発表

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「小さな牛小屋から日本一に。感慨深い」「審査場内を1周して誉れ」「鹿児島の牛が全国で認められた」 首席獲得者の喜びの声 全国和牛能力共進会

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北海道物産展の売り上げ「圧倒的な日本一」のデパートへ…鈴木知事、鹿児島市の山形屋を訪れ感謝状贈る