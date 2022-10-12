TOP鹿児島のニュース 社会 自然・動植物

冬の使者飛来　出水平野にツル第1陣　鹿児島

 2022/10/12 09:19
出水平野に初飛来したナベヅル＝１２日、出水市の東干拓
出水平野に初飛来したナベヅル＝１２日、出水市の東干拓
拡大拡大
　国内最大のツル越冬地の出水平野に１２日午前、今季初となるナベヅル１１羽が飛来した。昨季より６日早い。

　鹿児島県ツル保護会が午前７時５分ごろ、出水市高尾野の東干拓に降り立ったのを確認した。

　出水平野には昨季、観測史上３位の１万６８４０羽が飛来し、２５季連続で１万羽を超えた。最多記録は、その前のシーズンの１万７３１５羽。
（別カット）出水平野に飛来したツル第１陣＝１２日、出水市の東干拓
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ