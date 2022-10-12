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南九州自動車道　鹿児島西－松元の通行止め解除

 2022/10/12 11:26
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　西日本高速道路によると、南九州自動車道の鹿児島西インターチェンジ（ＩＣ）－松元ＩＣの通行止めは１２日午前１１時１８分、上下線とも解除された。
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