南九州自動車道　鹿児島西－松元の通行止め解除

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イプシロンロケット6号機打ち上げ 衛星8機を搭載 内之浦宇宙空間観測所

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イプシロンロケット打ち上げ失敗 JAXAが「指令破壊」 失敗は03年のH2A・6号機以来

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南九州道 鹿児島西―松元が通行止め 事故車両が道路ふさぐ

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イプシロンロケット6号機 12日打ち上げ 内之浦宇宙空間観測所

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下り坂で軽乗用車が追突事故、計4台が次々と…「すごいスピード。怖かった」 74歳女性重体 鹿児島市川上町の市道

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イプシロン6号機 12日打ち上げ センテラス天文館で午前9時半からパブリックビューイング 鹿児島市

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「絶対に抜ける」 2位でバトンを受け取ったアンカーは冷静に仕掛け、倒れ込むようにゴール。電光掲示板の表示は…「まさか」【栃木国体・陸上男女混合1600メートル】鹿児島が初代王者

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全国和牛能力共進会（全共）鹿児島大会 霧島・南九州の両会場に30万8000人 県実行委員会発表

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イプシロン6号機 7日の打ち上げ延期、11日以降の見込み 正確な飛行経路を把握できない可能性 内之浦観測所

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運動会後に会食した教職員が新型コロナに感染 児童にも拡大か、33人陽性 校長「因果関係否定できない」