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南九州自動車道 鹿児島西－松元の通行止め解除
2022/10/12 11:26
拡大
西日本高速道路によると、南九州自動車道の鹿児島西インターチェンジ（ＩＣ）－松元ＩＣの通行止めは１２日午前１１時１８分、上下線とも解除された。
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