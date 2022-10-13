新型コロナ　鹿児島県内で新たに394人感染

１．

超高級魚クエが桜島で釣れている－。SNSで見つけた情報。一番頑丈な竿とリールでやってみた。本当に釣れた

２．

イプシロンロケット6号機打ち上げ 衛星8機を搭載 内之浦宇宙空間観測所

３．

イプシロンロケット打ち上げ失敗 JAXAが「指令破壊」 失敗は03年のH2A・6号機以来

４．

種牛の部で鹿児島県が「和牛日本一」 内閣総理大臣賞 肉牛は宮崎県 全国和牛能力共進会

５．

登山道から滑落か、北アルプスに男性の遺体 遭難の鹿児島市男性を捜索中のヘリが見つける

６．

鹿児島県の旅行割、11日から全国に対象拡大 県内離島宿泊に追加支援

７．

女子駅伝優勝祝いで稲盛和夫さんお気に入りの店へ。でも会長車は定員オーバー。「いいから乗りなさい」。そう言った稲盛さんが運転手に怒られたのは懐かしい思い出

８．

稲盛和夫さんにダメ元で書いた講演依頼の手紙。秘書からOKの返事が来た。空港に出迎えると「このような機会をありがとう」とおっしゃる。感激した

９．

北海道物産展の売り上げ「圧倒的な日本一」のデパートへ…鈴木知事、鹿児島市の山形屋を訪れ感謝状贈る

10．

ブランド牛食べ比べに長蛇の列…「和牛のオリンピック」催事エリア盛況 バーベキューも人気 全国和牛能力共進会が鹿児島で開幕