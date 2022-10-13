南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
10
月
13
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに394人感染
2022/10/13 16:04
拡大
鹿児島県は１３日、新型コロナウイルスの感染者３９４人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに394人感染
10月13日 16:04
「安全に生活する権利を侵害」 川内原発運転延長申請を反対派市民団体が批判 地元首長は九電に「丁寧な説明」求める
10月13日 15:33
鹿児島ユナイテッド「昇格より優勝するために」 16日ホーム宮崎戦へ意気込み サッカー・J3
10月13日 15:00
徳之島町へ「ぐるなび」社員を派遣 食の魅力を発信 県内自治体で初めて協定締結
10月13日 12:30
馬毛島自衛隊基地計画 西之表市議会が市有地売却収入見込んだ補正予算可決 反対派市議も「やむを得ない」と賛成
10月13日 12:05
米軍再編交付金、西之表市長が受け取り意向？ 議会発言「積極的に国の予算を獲得」が波紋 馬毛島基地計画
10月13日 11:48
発達障害の早期発見へ診療可能な小児科26カ所公表へ 鹿児島県、障害疑われる子ども1万3000人
10月13日 11:38
触るな危険…アカカミアリ、港で200匹見つかる
10月13日 11:17
豪華寝台列車「ななつ星」リニューアル 新たに茶室やサロン、工芸品ショップ 運行9周年でJR九州
10月13日 11:00
学生服リユース・Azuma社（鹿児島市）が大賞 そうしんSDGｓアワード
10月13日 11:00
馬毛島基地計画「公約守るため現実対応している」 反対派団体の協定破棄受け西之表市長、公約違反を否定
10月13日 10:04
野村農相「鹿児島の畜産まだ伸びる」 全国和牛能力共進会で県代表が最高賞
10月13日 10:00
九州電力会見に社長、役員の姿なく「専門性の高い内容のため」 川内原発の運転延長申請
10月13日 09:24
苦難乗り越えた100万本のコスモス満開「力強くきれい」 小林・生駒高原
10月13日 08:38
鹿児島県費留学生ら5人が副知事表敬 来年2月まで鹿児島大などで研修
10月13日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲