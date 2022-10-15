TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに367人感染

 2022/10/15 16:05
拡大拡大
　鹿児島県は１５日、新型コロナウイルスの感染者３６７人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
表･新型コロナに関する相談窓口


  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ