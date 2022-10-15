新型コロナ　鹿児島県内で新たに367人感染

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超高級魚クエが桜島で釣れている－。SNSで見つけた情報。一番頑丈な竿とリールでやってみた。本当に釣れた

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イプシロンロケット6号機打ち上げ 衛星8機を搭載 内之浦宇宙空間観測所

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イプシロンロケット打ち上げ失敗 JAXAが「指令破壊」 失敗は03年のH2A・6号機以来

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種牛の部で鹿児島県が「和牛日本一」 内閣総理大臣賞 肉牛は宮崎県 全国和牛能力共進会

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登山道から滑落か、北アルプスに男性の遺体 遭難の鹿児島市男性を捜索中のヘリが見つける

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のり面崩落の復旧工事費、施工主から回収は130万円止まり 総額1億9399万円、県が行政代執行 鹿児島市皷川

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飲酒運転の小学校教頭（50）を停職6カ月 自宅でビールや焼酎飲み別の自宅へ 鹿児島県教委

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北海道物産展の売り上げ「圧倒的な日本一」のデパートへ…鈴木知事、鹿児島市の山形屋を訪れ感謝状贈る

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女子駅伝優勝祝いで稲盛和夫さんお気に入りの店へ。でも会長車は定員オーバー。「いいから乗りなさい」。そう言った稲盛さんが運転手に怒られたのは懐かしい思い出

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下り坂で軽乗用車が追突事故、計4台が次々と…「すごいスピード。怖かった」 74歳女性重体 鹿児島市川上町の市道