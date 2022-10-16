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新型コロナ　鹿児島県内 新たに243人感染確認

 2022/10/16 16:04
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　鹿児島県は16日、新たに243人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表した。死者の発表はなかった。
表・新型コロナに関する相談窓口


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