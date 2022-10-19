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深まる秋、甘く香るキンモクセイ 鹿児島市の吉野公園
2022/10/19 08:43
秋空の下、辺りに甘い匂いを漂わせるキンモクセイの花＝１８日午後、鹿児島市の県立吉野公園
拡大
朝晩の冷え込みが強まり日に日に秋本番へと季節が進む鹿児島県内。鹿児島市の県立吉野公園では１８日、キンモクセイがオレンジ色の花を咲かせ、辺りに甘い香りを漂わせていた。
長女の日向ちゃん（１）と訪れていた介護職員相良翼さん（３０）＝同市田上台２丁目＝は、「キンモクセイの香りに秋の深まりを感じる。花が小さくてかわいらしい」と話した。同公園管理事務所によると、１７日の雨で花はだいぶ落ちたようだが、まだ数日は楽しめるという。
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