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くまモン列車、1年ぶりに復活したもん　肥薩おれんじ鉄道・出水－八代を１往復、ファン笑顔

 2022/10/19 11:28
出水駅を発車した３両編成の「くまモン」ラッピング列車＝５日、出水市上鯖渕
出水駅を発車した３両編成の「くまモン」ラッピング列車＝５日、出水市上鯖渕
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　肥薩おれんじ鉄道は、熊本県のＰＲキャラクター「くまモン」のラッピングを施した３両編成の臨時列車を出水－八代間で１往復走らせた。

　昨年１０月に出水－川内で運行して以来１年ぶりに５日、お目見え。鹿児島県出水市の出水駅からは鉄道ファンや親子連れが乗車。駅周辺では、珍しい姿を捉えようとカメラやスマートフォンを構える姿も見られた。くまモンと鉄道が好きで、昨年も祖母と利用した薩摩川内市の平木場叶翔（とあ）ちゃん（６）は「今日も長く乗れるから楽しみ」と笑顔を見せた。

　八代駅からの復路は、西出水小学校が修学旅行で貸し切った。
修学旅行生を乗せて出水駅に向かう３両編成の「くまモン」ラッピング列車＝出水市美原町
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