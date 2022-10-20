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大野稼頭央投手（大島高）をソフトバンクが4位指名 プロ野球ドラフト会議
2022/10/20 18:33
今夏の全国高校野球選手権鹿児島大会決勝で力投する大島・大野稼頭央投手＝平和リース
拡大
プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）は２０日、東京都内であり、大島高校の大野稼頭央投手（１８）がソフトバンクに４位指名された。
大野投手は、最速１４６キロの直球が武器の左腕。昨秋の九州大会県予選を制覇し、九州大会では準優勝。今春の選抜高校野球大会で甲子園のマウンドに立った。今夏の県大会は決勝で鹿児島実に敗れたが、全６試合４９イニングを一人で投げ抜き６４奪三振を記録した。
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