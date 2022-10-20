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松本晴投手（樟南高卒、亜細亜大）をソフトバンクが5位指名　プロ野球ドラフト会議

 2022/10/20 18:49
南日本新聞ニュース
　プロ野球の新人選手選択会議（ドラフト会議）は２０日、東京都内であり、亜細亜大の松本晴投手（樟南高卒）がソフトバンクに５位指名された。

　松本投手は２１歳。キレのある直球が武器の左腕。身長１８０センチ、体重７８キロ。
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