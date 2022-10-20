松本晴投手（樟南高卒、亜細亜大）をソフトバンクが5位指名　プロ野球ドラフト会議

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

飲酒運転の小学校教頭（50）を停職6カ月 自宅でビールや焼酎飲み別の自宅へ 鹿児島県教委

飲酒運転一斉取り締まり 鹿児島県内42路線で実施、逮捕1人含む50件摘発

８．

イプシロンロケット6号機打ち上げ 衛星8機を搭載 内之浦宇宙空間観測所