関ケ原で敵中突破 島津義弘しのぶ「妙円寺詣り」22、23日開催 伝統芸能奉納を一部再開 日置・徳重神社周辺
2022/10/21 13:47
関ケ原の合戦で敵中突破し、薩摩に帰還した島津義弘勢をしのぶ「妙円寺詣り」と関連行事が２２、２３日、鹿児島県日置市伊集院の徳重神社を中心に開かれる。新型コロナウイルスの影響で中止していた伝統芸能の奉納を一部再開する。
２０１７年１０月、徳重神社に参拝する伊集院町妙円寺詣り武者行列保存会＝日置市伊集院
武者行列参拝は２２日午後６～７時と２３日午後１時半～４時半。伊集院町妙円寺詣り武者行列保存会の参拝は、２２日午後６時と２３日午後２時半ごろの予定。２３日午後２時ごろから、薩摩日置鉄炮（てっぽう）隊が演武を披露する。
徳重神社周辺は両日駐車禁止で、伊集院中心部で通行規制がある。
同神社には伊集院高校書道部の作品を展示。２３日は女性団体による茶の振る舞いや、伊集院歴史を語る会のボランティアガイドがある。
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関ケ原で敵中突破 島津義弘しのぶ「妙円寺詣り」22、23日開催 伝統芸能奉納を一部再開 日置・徳重神社周辺10月21日 13:47
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