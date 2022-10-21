南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
10
月
21
日 金曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに228人感染
2022/10/21 16:08
拡大
鹿児島県は２１日、新型コロナウイルスの感染者２２８人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに228人感染
10月21日 16:08
関ケ原で敵中突破 島津義弘しのぶ「妙円寺詣り」22、23日開催 伝統芸能奉納を一部再開 日置・徳重神社周辺
10月21日 13:47
コロナ給付金800万円詐取 男に懲役3年6月判決 鹿児島地裁「制度の簡便さにつけ込み卑劣」
10月21日 13:17
「しょうゆが甘い」「市電線路またぐ右折どうすれば」…移住者が鹿児島「あるある」体験談
10月21日 12:43
ぐるぐる回るそうめんに「おいしい」 鹿児島市在住の留学生20人
10月21日 12:30
【ドラフト】強豪レスリング部監督もスカウト…ソフトバンク4位指名の大島高・大野投手 「細いけどすごい瞬発力。五輪目指せる」
10月21日 11:57
通園バスの人数・名前確認 保育施設の7～9%が不十分 見落とし防止の研修は5割で実施 鹿児島県が緊急点検
10月21日 11:33
川内原発運転延長 反対派が県に申し入れ書「知事は九電に抗議を」
10月21日 11:23
半月でコアラ3匹死ぬ、2匹は肺炎 飼育室で感染拡大？ 現在も2匹隔離し治療中 鹿児島市の平川動物公園
10月21日 11:00
地震被害に備え石油コンビナートで防災訓練 鹿児島市のENEOS喜入基地
10月21日 11:00
鹿児島市消費生活センターに旧統一教会関連の相談3件 県は件数・内容明らかにせず
10月21日 10:10
川辺・上山田太鼓踊り、6年ぶり奉納へ連夜の練習 23日に竹屋神社で披露
10月21日 10:00
鹿屋・輝北小と佐賀の富士小、互いのご当地グルメを給食で堪能
10月21日 08:30
【ドラフト】離島から球界のエースに ソフトバンク4位指名の大島高・大野投手 夢かなえた左腕、恩師は「後輩の励みだ」
10月21日 08:00
旧統一教会「推薦確認書」 鹿児島県関係の自民議員9人「署名していない」
10月21日 08:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲