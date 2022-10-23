青空に脱穀の音　朝晩の冷え込みに「秋の深まり感じる」　23日は「霜降」

２３日は二十四節気の「霜降（そうこう）」。秋が深まり霜が降るころとされる。好天となった２２日、稲刈りを終えた鹿児島市小山田町の田んぼでは、掛け干しした稲束を次々と脱穀機にかける風景が見られた。家族３人で作業していた森重政利さん（７２）は「脱穀に最適な日和。朝晩は冷えてきて秋の深まりを感じる」と話した。鹿児島地方気象台によると、向こう１週間の県本土と種子島・屋久島地方はおおむね晴れで、雲が広がる所もある。九州南部の平均気温は乱高下する予想。