鹿屋米軍無人機、運用部隊が発足式　今月中に展開開始へ　海自鹿屋航空基地

海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９の一時展開計画で、米空軍は２３日、運用部隊の発足式を同基地内で開いた。今月中に展開を始める予定。中国への警戒監視を強めるとして１年間、８機を配備する。防衛省によると、部隊名は「第３１９遠征偵察中隊」。最大２００人程度が駐留し、全員が鹿屋市内のホテルに宿泊する。公務外の行動制限はない。