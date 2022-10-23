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鹿屋米軍無人機、運用部隊が発足式　今月中に展開開始へ　海自鹿屋航空基地

 2022/10/23 11:40
無人機を運用する第３１９遠征偵察中隊の発足式＝２３日午前、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
無人機を運用する第３１９遠征偵察中隊の発足式＝２３日午前、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
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　海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９の一時展開計画で、米空軍は２３日、運用部隊の発足式を同基地内で開いた。今月中に展開を始める予定。中国への警戒監視を強めるとして１年間、８機を配備する。

　防衛省によると、部隊名は「第３１９遠征偵察中隊」。最大２００人程度が駐留し、全員が鹿屋市内のホテルに宿泊する。公務外の行動制限はない。
米空軍などに配備されている無人機ＭＱ９（米ジェネラル・アトミクス社のパンフレットから）
海上自衛隊鹿屋航空基地
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