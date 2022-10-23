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鹿児島ユナイテッド、痛恨の引き分け　敵地で福島に1－1　サッカーJ3

 2022/10/23 15:07
有田が先制点を決めて喜ぶ鹿児島Ｕの選手たち＝とうほう・みんなのスタジアム
有田が先制点を決めて喜ぶ鹿児島Ｕの選手たち＝とうほう・みんなのスタジアム
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　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は２３日、敵地で福島と対戦、１－１で引き分け、２位藤枝と勝ち点で並ぶチャンスを逃した。通算成績は１９勝３分け８敗の勝ち点６０。順位は３位のまま。

　鹿児島Ｕは前半１７分、有田のゴールで先制したが、同４０分に追いつかれた。後半は攻め手を欠いた。

　次戦は３０日、鹿児島市の白波スタジアムで愛媛と戦う。
敵陣に攻め込む鹿児島Ｕのロメロ＝とうほう・みんなのスタジアム
前線に攻め上がる鹿児島Ｕの木出＝とうほう・みんなのスタジアム
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