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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに241人感染確認 死者の発表なし
2022/10/23 16:10
拡大
鹿児島県は２３日、新型コロナウイルスの感染者２４１人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
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