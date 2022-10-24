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新型コロナ 鹿児島県内で新たに142人感染確認 1人死亡
2022/10/24 16:04
拡大
鹿児島県は２４日、新型コロナウイルスの感染者１４２人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５４９人となった。
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