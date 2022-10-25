18日以来前週上回る　新たな感染142人（医療圏別：鹿児島53、南薩23、肝属21、奄美19、姶良・伊佐9、川薩8、出水3、曽於3、熊毛3）救急搬送先で陽性判明の1人死亡　新型コロナ・鹿児島24日発表

鹿児島県は２４日、新たに１４２人の新型コロナウイルス感染者と１人の死亡を確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日より４人多かった。前週を上回るのは１８日以来。鹿児島市によると、亡くなった１人は市内在住で、救急搬送先で陽性が判明し、その後死亡した。県内の死者は累計５４９人。感染者の医療圏別は鹿児島５３人、南薩２３人、肝属２１人、奄美１９人、姶良・伊佐９人、川薩８人、出水、曽於、熊毛３人。年代別は１０代の３２人が最多で、１０歳未満２８人、５０代１７人と続いた。フォローアップセンターで感染が確定した人は１２人。県内の累計感染者は３０万６３９８人になった。