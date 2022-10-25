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米軍C17輸送機が鹿屋に飛来　本国から？ 機体に「ニューヨーク空軍州兵」の表記

 2022/10/25 10:35
米軍のＣ１７輸送機からコンテナなどを降ろす米軍関係者＝２４日、鹿屋市
米軍のＣ１７輸送機からコンテナなどを降ろす米軍関係者＝２４日、鹿屋市
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　海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米軍無人機一時展開計画で、２４日午後２時ごろ、米軍のＣ１７輸送機が基地に飛来した。コンテナなどを次々に降ろし、約２時間後に飛び立った。

機体にはニューヨーク空軍州兵の表記があった。九州防衛局は所属を「在日米軍以外」としている。計画に伴う米軍輸送機の飛来は計３１機。
飛来した米軍Ｃ１７輸送機＝２４日、鹿屋市
飛来した米軍Ｃ１７輸送機＝２４日、鹿屋市
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