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新型コロナ　鹿児島県内で新たに314人感染

 2022/10/26 16:04
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　鹿児島県は２６日、新型コロナウイルスの感染者３１４人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
表･新型コロナに関する相談窓口
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