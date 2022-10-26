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米軍C17輸送機が飛来　海自鹿屋基地　C130も

 2022/10/26 21:22
米空軍のＣ１７輸送機から運び出される積み荷＝２６日午前８時半、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
米空軍のＣ１７輸送機から運び出される積み荷＝２６日午前８時半、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
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　海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米軍無人機一時展開計画で、２６日午前８時ごろ、米軍のＣ１７輸送機が同基地に飛来した。コンテナなどを降ろし、約２時間半後に飛び立った。自治体には事後連絡だった。九州防衛局は所属を「在日米軍以外」とした。

　同１１時半ごろにはＣ１３０輸送機も着いた。計画に伴う米輸送機の飛来は計３３機。
海上自衛隊鹿屋航空基地に飛来する米軍輸送機＝２６日午前１１時２５分ごろ、鹿屋市横山町
駐機場に向かう米空軍のＣ１７輸送機＝２６日午前８時、鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
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