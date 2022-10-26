米軍C17輸送機が飛来　海自鹿屋基地　C130も

海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米軍無人機一時展開計画で、２６日午前８時ごろ、米軍のＣ１７輸送機が同基地に飛来した。コンテナなどを降ろし、約２時間半後に飛び立った。自治体には事後連絡だった。九州防衛局は所属を「在日米軍以外」とした。同１１時半ごろにはＣ１３０輸送機も着いた。計画に伴う米輸送機の飛来は計３３機。