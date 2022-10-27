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米無人偵察機「MQ9」、初めて姿見せる　海自鹿屋基地

 2022/10/27 11:56
海上自衛隊鹿屋航空基地の格納庫から出てきた米空軍の無人偵察機「ＭＱ９」＝２７日午前１１時５分ごろ、鹿屋市今坂町
海上自衛隊鹿屋航空基地の格納庫から出てきた米空軍の無人偵察機「ＭＱ９」＝２７日午前１１時５分ごろ、鹿屋市今坂町
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　鹿児島県鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地で２７日午前、10月末以降に一時展開を開始予定の米空軍無人偵察機「MQ9」が姿を見せた。機体が確認されたのは初めて。午前１１時ごろ、基地内の格納庫から駐機場に移動し、米軍関係者とみられる複数の人が無人機の周りで作業する様子が確認できた。

　米軍は１０月上旬からＭＱ９の機材などを基地に搬入し、準備作業を進めていた。自衛隊基地に米軍無人機が配備されるのは初。
（別カット）海上自衛隊鹿屋航空基地の格納庫から姿を現した米空軍の無人偵察機「ＭＱ９」＝２７日午前１１時２５分ごろ、鹿屋市今坂町
（別カット）海上自衛隊鹿屋航空基地の格納庫から駐機場に移動した米空軍の無人偵察機「ＭＱ９」＝２７日午前１１時５分ごろ、鹿屋市今坂町
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