南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
10
月
27
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに286人感染
2022/10/27 16:10
拡大
鹿児島県は２７日、新型コロナウイルスの感染者２８６人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに286人感染
10月27日 16:10
じゅげむ、じゅげむ…「早口言葉おもしろーい」 落語家・三遊亭歌実さん、卒園の幼稚園で一席
10月27日 15:26
馬毛島基地計画 西之表市が11月19、20日に再び市民説明会 八板市長も出席へ
10月27日 14:55
ドローンで被災状況把握や物資空輸 台風想定し実験、鹿児島・瀬戸内町とJALなど
10月27日 14:05
鹿児島ユナイテッド 残り4試合、3位からの逆転昇格へ「絶対勝つ」 30日ホーム愛媛戦 サッカーJ3
10月27日 13:30
燃える闘牛 激突！ 横綱「威風神威」、開始8秒で5回目防衛 徳之島
10月27日 12:57
23年度鹿児島県公立高入試 出願は2月7～13日 県教委
10月27日 12:31
【頂からの景色 翔べ和牛 鹿児島全共②】「種牛の部」は鹿児島の独壇場 地域らしさ磨き上げた成果
10月27日 12:30
米無人偵察機「MQ9」、初めて姿見せる 海自鹿屋基地
10月27日 11:56
出会い系イベント参加者60人のメールアドレス漏えい 鹿児島市の委託業者がミス
10月27日 11:32
「やめんかーい」。赤字でもめる県人会を稲盛さんが一喝した。「反省材料にして、はよ飲む段取りを」と収めてくれた。誰もが兄貴と慕っていた
10月27日 11:00
作曲家三枝成彰さん、クラシックの世界を児童に指南 鹿児島市・西陵小
10月27日 11:00
折れた枝の下敷き、校長が死亡 小学校のイチョウ、再発防止へ剪定 住民、遺族が保存希望 鹿児島・曽於市教委
10月27日 10:26
秋の大隅路を満喫 サイクリング大会、514人が駆け抜ける
10月27日 10:00
衆院鹿児島2区「三反園氏には安心して託せない」 自民・金子氏が政界引退表明、後継は保岡氏を希望
10月27日 09:35
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲