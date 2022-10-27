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新型コロナ　鹿児島県、新規感染者を273人と訂正

 2022/10/27 16:57
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　鹿児島県は２７日、２８６人と発表した新型コロナウイルスの新規感染者を２７３人と訂正した。集計に一部誤りがあったためとしている。
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表･新型コロナに関する相談窓口
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