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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに264人感染
2022/10/28 16:02
拡大
鹿児島県は２８日、新型コロナウイルスの感染者２６４人を新たに確認した、と発表した。死者の発表はなかった。
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