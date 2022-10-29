絶滅危惧種クロツラヘラサギ19羽飛来　しゃもじのようなくちばしで餌捕り　霧島

鹿児島湾奥の干拓地に今年も「冬の使者」クロツラヘラサギが、越冬のため飛来している。鹿児島県霧島市隼人では２８日午後、１９羽とヘラサギ１羽が一緒に羽休め。しゃもじのようなくちばしを左右に振りながら群れで餌を捕ったり、優雅に羽づくろいや昼寝をしたりする様子が見られた。クロツラヘラサギは世界で東アジアだけに生息する希少な水鳥で、環境省レッドデータブックの絶滅危惧ⅠＢ類に分類される。同市と姶良市を含む一帯の水辺は、南さつま市の万之瀬川河口などとともに県内の主要な越冬地となっている。