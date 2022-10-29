新型コロナ　鹿児島県内で新たに291人感染確認　1人死亡

鹿屋配備の無人機 11月5日にデモ飛行 地元関係者向け、防衛省と米軍検討 運用開始は11月中

祖父、父、夫…自身もギャンブル依存症。40歳で貯金は尽きた。人生を恨み、次は買い物依存症に。死にたかった壮絶な過去。今は言える。苦しむ仲間を助けるためだった

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新規感染は前週を36人上回る264人 年代別最多は10代の49人（医療圏別：鹿児島120、肝属37、南薩27、姶良・伊佐27、出水15、川薩10、熊毛10、奄美10、曽於8）新型コロナ・鹿児島28日発表