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南九州道の通行止め解除　鹿児島西－松元IC

 2022/10/30 14:40
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　西日本高速道路によると、南九州自動車道の鹿児島西インターチェンジ（ＩＣ）－松元ＩＣの通行止めは３０日午後２時３５分、上下線とも解除された。
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