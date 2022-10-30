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鹿児島U黒星、４位に転落　ホームで愛媛に0－1　サッカーJ3

 2022/10/30 15:06
前半、ゴール前に攻め込む鹿児島Ｕ・五領＝白波スタジアム
前半、ゴール前に攻め込む鹿児島Ｕ・五領＝白波スタジアム
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　サッカーＪ３の鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）は３０日、鹿児島市の白波スタジアムで愛媛と対戦、０－１で敗れ、３試合ぶりの勝利を飾れなかった。通算成績は１９勝３分け９敗の勝ち点６０。リーグ４位に転落した。

　鹿児島Ｕは再三シュートを放つが、決めきれず。後半３１分にコーナーキックから失点した。

　次戦は１１月６日、敵地で首位いわきと戦う。
前半、ゴールを守る鹿児島ＵのＧＫ白坂＝白波スタジアム
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