南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
10
月
30
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに290人感染
2022/10/30 16:06
拡大
鹿児島県は３０日、新型コロナウイルスの感染者２９０人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに290人感染
10月30日 16:06
鹿児島U黒星、４位に転落 ホームで愛媛に0－1 サッカーJ3
10月30日 15:06
スムーズな搬送、治療につながるか…救急時にマイナ保険証活用実験始まる 取得率1位の都城市
10月30日 15:00
南九州道の通行止め解除 鹿児島西－松元IC
10月30日 14:40
南九州道で事故、鹿児島西－松元が通行止め
10月30日 13:21
餌代高止まり…和牛も養殖ブリも生産者ピンチ 急激な円安が拍車、厳しい資金繰り「国の支援をより厚く」
10月30日 12:36
【頂からの景色 翔べ和牛 鹿児島全共⑤】ブランド力 大会後、素早く日本一をPR 大消費地・東京で浸透目指す
10月30日 12:30
サッカーW杯カタール大会開幕まで3週間 独、スペインと同組の日本、1次L突破の鍵は？ずばり優勝は？ 元代表FW城さんが解説
10月30日 12:09
祭りの日、天気にしておくれ～ リアル「てるてる坊主」の頭磨く 薩摩川内市
10月30日 11:49
新型コロナで修学旅行延期…キャンセル料保護者負担に「釈然としない」 自治体が肩代わりするケースも
10月30日 11:00
走り、歩き、語り合い 南薩路楽しむ 甲南高生、伝統の「薩摩半島縦走」 枕崎市～南九州市知覧、880人挑戦
10月30日 11:00
南九州道・美山－伊集院、4車線化へ着工式 安全性確保、災害対応能力向上に期待
10月30日 10:29
鹿児島ユナイテッド 午後１時からホーム愛媛戦 勝って昇格の機運高められるか サッカーJ3
10月30日 10:15
南九州道で夜間通行止め 薩摩川内水引IC－市来ICは11月1日〜12月1日、出水IC－阿久根ICが11月7〜19日
10月30日 10:10
稲の掛け干し、コスモス畑…尾木場の棚田を見学 環境意識を育む 日置・上市来小1、2年生
10月30日 10:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲