新型コロナ　鹿児島県内で新たに141人感染

峰不二子ら人気キャラを「魔改造」 フィギュア販売の45歳男「小遣いの足しに」 鹿児島県警が押収品公開

峰不二子「魔改造」フィギュアを販売、性的表現が露骨な作り 45歳男、自宅に改造品29点

飲酒運転の小学校教頭（50）を停職6カ月 自宅でビールや焼酎飲み別の自宅へ 鹿児島県教委

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「鹿児島が戦場に」「殺人兵器配備許さない」 米軍無人機展開 海自鹿屋基地前で100人が計画反対訴え