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新型コロナ　鹿児島県内で新たに141人感染

 2022/10/31 16:09
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　鹿児島県は３１日、新型コロナウイルスの感染者１４１人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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