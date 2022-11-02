米軍無人偵察機ＭＱ９が初飛行　海自鹿屋基地

海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９の一時展開計画で、２日午前７時過ぎ、同基地から無人機が初めて離陸する姿が確認された。試験飛行とみられる。５日に地元向けのデモ飛行が予定されている。一時展開計画は東シナ海などの監視強化が必要として、１１月から８機で１年間運用する。米兵ら約１５０〜２００人が駐留し、全員が市内のホテルに宿泊する。