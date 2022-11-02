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米軍無人偵察機ＭＱ９が初飛行 海自鹿屋基地
2022/11/02 08:02
海上自衛隊鹿屋航空基地を離陸する米空軍無人偵察機ＭＱ９＝２日午前７時過ぎ、鹿屋市野里町
拡大
海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９の一時展開計画で、２日午前７時過ぎ、同基地から無人機が初めて離陸する姿が確認された。試験飛行とみられる。５日に地元向けのデモ飛行が予定されている。
一時展開計画は東シナ海などの監視強化が必要として、１１月から８機で１年間運用する。米兵ら約１５０〜２００人が駐留し、全員が市内のホテルに宿泊する。
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