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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに343人感染、1人死亡
2022/11/02 16:08
拡大
鹿児島県は２日、新型コロナウイルスの感染者３４３人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５５１人となった。
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