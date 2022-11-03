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ディズニーストアがアミュ鹿児島に期間限定オープン 5日～12月4日まで
2022/11/03 11:56
鹿児島限定の桜島をモチーフにしたステッカ－（C） Ｄｉｓｎｅｙ
拡大
ディズニーストアがアミュプラザ鹿児島（鹿児島市）に ５日から１２月４日までの期間限定で、本館２階に出店する。ディズニーストアの日本上陸３０周年を記念して、過去にストアがあった都市などに出店する「Ｐｏｐ－ｕｐ Ｍｕｓｅｕｍ」の一環。
県内では１９９６～２００９年３月に天文館で営業した。桜島をモチーフにしたステッカーやギフトカード、キーチェーンを数量限定で発売する。５、６の両日の入場はディズニーストアの会員アプリでの予約か、当日配布される整理券が必要。
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