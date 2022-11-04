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野生のナベヅルから鳥インフルエンザウイルス　越冬地周囲の道路に消石灰散布　養鶏産業の防疫に全力　鹿児島・出水

 2022/11/04 07:30
ツル越冬地の周囲に消石灰を散布する出水市職員＝３日、同市高尾野町下水流
ツル越冬地の周囲に消石灰を散布する出水市職員＝３日、同市高尾野町下水流
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　鹿児島県出水市で野生のナベヅルからＡ型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が出たことを受け、市は３日、越冬地周囲の道路１３カ所に消毒用の消石灰を散布した。

　防疫強化のため、４日からは通行車両を消毒する有人ポイントの設置準備に入る。越冬地入り口に当たる飛翔館前、古浜、荒崎記念碑の３カ所を予定する。

　ツル観察センターで３日あった開所式に出席した椎木伸一市長は「ツル観光を守りながら、養鶏産業の防疫にも全力で取り組む。入域ルートの規制に協力してほしい」と話した。
【地図】立ち入り規制エリア
【地図】半径１０キロ圏内の監視重点区域
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