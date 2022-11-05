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鹿屋配備の米軍無人偵察機MQ9 5日のデモ飛行経路を発表 九州防衛局
2022/11/05 09:18
鹿屋市の上空を飛行する米軍無人偵察機ＭＱ９＝２日午前７時１４分、同市野里町
拡大
海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米軍無人偵察機ＭＱ９一時展開計画で、九州防衛局は４日、同基地で５日に予定するＭＱ９のデモ飛行経路を発表した。
資料によると、基地から西側に飛び立ち、南側のかのやばら園、東側の鹿屋商工会議所付近を反時計回りに２回飛ぶ予定。午後３時半から約１時間。飛行経路は天候や風向き、風速などで変更の場合がある。
デモ飛行は鹿屋市が要請していた。中西茂市長や塩田康一県知事ら関係者が参加する。悪天候時などの予備日は６日午後２時からとしている。
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