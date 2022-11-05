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【全国高校ラグビー】加治木工が44年ぶり花園へ
2022/11/05 13:38
第１０２回全国高校ラグビー鹿児島県予選最終日は５日、鹿児島市の白波スタジアムであった。加治木工が鹿児島工を１４－１２で破り、４４年ぶりの優勝を果たした。
加治木工は全国大会（１２月２７日〜来年１月７日・東大阪市の花園ラグビー場）に出場する。
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