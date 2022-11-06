新型コロナ　鹿児島県内で新たに319人感染

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日中友好願う花火 3年ぶり復活 1500発、夜空で共演 鹿児島市

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「地方校でも花園に行ける」 ラグビー加治木工44年ぶり優勝、鹿児島市外の高校は1986年以来 スタンドも涙

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【全国高校ラグビー】加治木工が44年ぶり花園へ

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峰不二子ら人気キャラを「魔改造」 フィギュア販売の45歳男「小遣いの足しに」 鹿児島県警が押収品公開

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ついにステーキまで…鹿児島黒牛・黒豚の自販機登場 「和牛日本一」で期間限定1000円引き 鹿児島市内

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ホテル京セラの上棟式。「社長の自室は最上階ですか？」と尋ねられた稲盛さんは否定した。「一般の客室を使うよ」

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ホテル京セラ新館ができて、うちはますます厳しくなります…震えながら稲盛さんに質問した。「その勇気があればきっとうまくいく」。優しく諭してくれたあの言葉で頑張れた

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「税金は道路を造り、困った人を救う経費だ」。納税をもったいなく感じた私を諭す稲盛和夫。「鹿児島餃子の王将」開店日に手伝いに来る頼りになる兄だった

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鹿屋上空で米軍無人機MQ9がデモ飛行 海自基地周辺を15分、市長「自衛隊機より騒音低い」知事「ごう音ではない」

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ツル渡来始まったばかり…すでに7羽が鳥インフル陽性「最高ランクの防疫を」 車両や路面の消毒開始 出水