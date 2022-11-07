感染者の累計31万人超え　前週を29人上回る319人新たに感染（医療圏別：鹿児島157、姶良・伊佐50、出水25、南薩22、奄美21、川薩17、肝属17、曽於6、熊毛4）新型コロナ・鹿児島6日発表

鹿児島県は６日、新たに３１９人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。前週の同じ曜日を２９人上回った。医療圏別は鹿児島１５７人、姶良・伊佐５０人、出水２５人、南薩２２人、奄美２１人、川薩、肝属１７人、曽於６人、熊毛４人。年代別は４０代が５６人で最も多く、３０代４８人、１０代４４人と続いた。フォローアップセンターで感染が確定したのは１０人。県内の累計感染者は３１万２１７人となった。また、県は５日に発表した感染者の療養先状況について、「医療機関に入院中」の人数を１０３人から１２１人に訂正した。