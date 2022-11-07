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出水のナベヅル　鳥インフル高病原性を検出　鹿児島県内で今季初

 2022/11/07 15:30
越冬地を路面消毒する散水車＝５日、出水市高尾野町下水流
越冬地を路面消毒する散水車＝５日、出水市高尾野町下水流
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　鹿児島県は７日、出水市で１日に回収され、簡易検査でＡ型鳥インフルエンザウイルス陽性が確認されたナベヅル１羽から、高病原性鳥インフルエンザウイルスを検出したと発表した。鹿児島大学で遺伝子検査した。鹿児島県内の野鳥関連では今季初。国内では１０例目。
【地図】半径１０キロ圏内の監視重点区域
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