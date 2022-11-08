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海自鹿屋基地の米軍無人機部隊　飲酒禁止令を撤回　数杯の制限付き

 2022/11/08 10:37
５日、デモ飛行を公開した米空軍無人偵察機ＭＱ９＝鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
５日、デモ飛行を公開した米空軍無人偵察機ＭＱ９＝鹿屋市の海上自衛隊鹿屋航空基地
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　海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿児島県鹿屋市）への米軍無人機一時展開計画で、九州防衛局は７日、運用部隊が３日に隊員への飲酒禁止令を撤回していたと明らかにした。５日のデモ飛行時に部隊が配布した資料では、「全隊員の飲酒を禁止している」としていた。

　同局によると、現在は数杯の制限付き。今後も変更の可能性があるという。
海上自衛隊鹿屋航空基地
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