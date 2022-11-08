雌のコアラ「アイ」死ぬ　9月以降4匹目　肺炎か、1歳5カ月　鹿児島市・平川動物公園

鹿児島市の平川動物公園は８日、飼育していた雌のコアラ「アイ」が６日に死んだと発表した。１歳５カ月。死因は肺炎とみられる。同園のコアラは９月以降、相次いで死んでおり、アイで４匹目。同園によると、アイは、１０月４日に死んだユイ（雌、４歳）の子ども。９月２２日から予防的に隔離して投薬。２３日以降、鼻水などの体調不良が見られ、治療を続けてきた。今月６日午後１時４０分ごろ死んだ。同園のコアラの飼育数は雄５匹、雌１１匹となった。