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十島村諏訪之瀬島で震度３

 2022/11/08 14:38
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　８日午後２時１４分ごろ、鹿児島県十島村諏訪之瀬島で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地はトカラ列島近海で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは３．５と推定される。

　同村悪石島で震度２、同村中之島で震度１を観測した。
地図・諏訪之瀬島など九州の主な火山
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