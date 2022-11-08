十島村諏訪之瀬島で震度３

峰不二子ら人気キャラを「魔改造」 フィギュア販売の45歳男「小遣いの足しに」 鹿児島県警が押収品公開

飲酒運転の小学校教頭（50）を停職6カ月 自宅でビールや焼酎飲み別の自宅へ 鹿児島県教委

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

種牛の部で鹿児島県が「和牛日本一」 内閣総理大臣賞 肉牛は宮崎県 全国和牛能力共進会

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イプシロンロケット6号機打ち上げ 衛星8機を搭載 内之浦宇宙空間観測所