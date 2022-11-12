鹿児島レブナイズ大勝　立川に90－38　バスケB3

バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１２日、指宿総合体育館で立川と対戦し、９０－３８で快勝した。レブナイズは立ち上がりから守備でリズムをつかみ、４４－１５で折り返す。後半も今川やゲインズらが立て続けに得点して突き放した。次戦は１３日、同会場で立川と再戦する。