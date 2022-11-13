鹿児島レブナイズ、２連勝　立川に94－70　バスケBリーグ3部

8日夜、442年ぶりの天体ショー 「皆既月食」と「天王星食」同時に 次回は322年後

【全国高校サッカー鹿児島大会】神村が史上初の6連覇 鹿実に2－1

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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「税金は道路を造り、困った人を救う経費だ」。納税をもったいなく感じた私を諭す稲盛和夫。「鹿児島餃子の王将」開店日に手伝いに来る頼りになる兄だった