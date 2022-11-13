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鹿児島レブナイズ、２連勝　立川に94－70　バスケBリーグ3部

 2022/11/13 15:23
前半、レブナイズのゲインズがシュートを決める＝指宿総合体育館
前半、レブナイズのゲインズがシュートを決める＝指宿総合体育館
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　バスケットボールＢリーグ３部（Ｂ３）の鹿児島レブナイズは１３日、指宿総合体育館で立川を９４－７０で破り、２連勝を飾った。

　レブナイズは、１７－２０で迎えた第２クオーターにゲインズのダンクなどで逆転。勢いに乗り、後半で大きく引き離した。

　レブナイズの次戦は１９日、敵地で三重と戦う。
前半、３点シュートを沈めるレブナイズの中島＝指宿総合体育館
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