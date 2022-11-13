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新型コロナ　鹿児島県内で新たに410人感染　前週の同じ曜日より91人増加

 2022/11/13 16:05
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　鹿児島県は１３日、新型コロナウイルスの感染者４１０人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。

　感染者は前週の日曜日より91人多くなった。累計感染者は312745人となった。
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