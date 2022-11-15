携帯で話しながらATMを操作する高齢者…信用金庫の店長が説得、電話を代わるとプツリと切れる

奄美警察署は、うそ電話詐欺を未然に防いだとして、鹿児島県奄美市の奄美大島信用金庫本店の岡幸泰（こうた）本店長（４６）に感謝状を贈った。同署などによると、岡さんは１０月２８日、携帯電話で話をしながらＡＴＭを操作する７０代女性に声をかけた。「通信事業者から有料アプリの未払い金を支払うように言われ、手続きをしていた」と聞き、不審に思い説得。電話を代わると切れたため通報した。７日に同署であった贈呈式で、岡さんは「客の財産を守ることができ、ほっとした。声かけや顔を見てしっかり接する対応をこれからも徹底したい」と述べた。