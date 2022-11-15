南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
11
月
15
日 火曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
人生相談「すいもあまいも」
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真･動画･ゲーム
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３ゲーム
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
カレンダー購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに522人感染
2022/11/15 16:04
拡大
鹿児島県は１５日、新型コロナウイルスの感染者５２２人を新たに確認したと発表した。死者の発表はなかった。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに522人感染
11月15日 16:04
雲の上なら必ず見える初日の出 元日に初の鹿児島空港発着特別フライト、開港50年記念
11月15日 15:07
同世代に元気を！ 55～71歳の12人 シニアチア「ピンクバニー」 ニックネームで呼び合う「秘密結社」全国大会へ 鹿児島
11月15日 14:35
日米共同演習 洋上の護衛艦「いずも」 会見場は格納庫、自衛隊と在日米軍トップ「連携強化」強調 艦内に「戦時治療所」も
11月15日 14:03
なぎなた少年、めきめき上達中 大龍小6年の小田君「奥深さ伝えたい」
11月15日 12:30
平日夜間、休日に無料、匿名のHIV検査 「鹿児島レッドリボン月間」に合わせ16日から
11月15日 12:22
新日本科学、鹿児島市に新ビル 最大の研究拠点に 本社機能を移転、24年7月操業開始 海外大手製薬の注文に対応 総工費54億円 市と立地協定
11月15日 11:57
携帯で話しながらATMを操作する高齢者…信用金庫の店長が説得、電話を代わるとプツリと切れる
11月15日 11:33
鹿児島特産の干しシイタケとタケノコで、どんなごちそうできるかな？ レシピコンテストの最高賞決まる
11月15日 11:09
石蔵がステージ、バンドの生演奏楽しむ 南さつま「丁子屋」で文化フェス
11月15日 11:00
川内原発の20年運転延長「反対」 来春の県議選までに1万筆目指し署名活動 鹿児島
11月15日 10:55
サッカー・福西崇史と川澄奈穂美、7人制ラグビー・桑水流裕策…3人の元日本代表が語る、スポーツを核にした街づくりの魅力とは？ 鹿児島市の新スタジアム計画盛り上げへトークショー
11月15日 10:00
遊休県有地の活用訴え、地元ボランティアが草刈り 知覧の保健看護学校跡地
11月15日 10:00
【川内原発運転延長問題】県専門委分科会の検証報告「一つにまとめる必要なし」
11月15日 09:00
徳之島で初のオープンウォータースイミング 全国から100人が競う
11月15日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲