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新型コロナ　鹿児島県内で新たに418人感染、2人死亡

 2022/11/17 16:06
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　鹿児島県は１７日、新型コロナウイルスの感染者４１８人と２人の死亡を新たに確認したと発表した。死者の累計は５５５人になった。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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