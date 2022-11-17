新たな感染は418人、前週を10日連続で上回る（医療圏別：鹿児島211、姶良・伊佐69、出水45、肝属28、川薩26、南薩20、奄美13、曽於5、熊毛1） 2人死亡　新型コロナ・鹿児島17日発表

鹿児島県は１７日、新型コロナウイルスの感染者４１８人と２人の死亡を新たに確認したと発表した。新規感染者は前週の同じ曜日を７１人上回り、１０日連続で前週を上回った。亡くなった２人のうち、８０代男性は医療機関に入院中で、死因は新型コロナだった。９０歳以上の女性は死因などが非公表。死者の累計は５５５人になった。新規感染者の医療圏別は鹿児島２１１人、姶良・伊佐６９人、出水４５人、肝属２８人、川薩２６人、南薩２０人、奄美１３人、曽於５人、熊毛１人。年代別は１０代の８７人が最多で、４０代の７９人、５０代の５２人と続いた。フォローアップセンターでの感染確定者は２０人。県内の累計感染者は３１万４４３４人になった。