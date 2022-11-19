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米軍オスプレイ1機の駐機続く 原因は「確認中」 17日以降、与論空港に計5機着陸
2022/11/19 09:25
与論空港に着陸した米軍のオスプレイ＝１７日、与論町立長
拡大
与論空港（鹿児島県与論町）に１７日午後着陸した米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）所属の輸送機オスプレイ１機は１８日も駐機を続けた。同日午前には新たに米軍のオスプレイ２機が着陸し、それぞれ１５分後と２１分後に離陸した。１７日以降の着陸は計５機となった。
県によると、民間機への影響はなかった。
防衛省九州防衛局は駐機中のオスプレイはＭＶ２２で「予防着陸」だったと説明。原因について「確認中」としている。他の４機は、駐機機体のメンテナンス要員などの輸送が目的という。
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